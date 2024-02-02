مقدمات النشرات المسائيّة

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في المنطقة حراك دولي أبرزه أميركي لبلورة صفقة تؤدي إلى تهدئة مؤقتة في غزة وعمليات تبادل الأسرى.وفي لبنان أيضا حراك غربي هدفه مقاربتان الأولى حصر لهيب جبهة الجنوب والثانية التشجيع على انتخاب رئيس للجمهورية ولو من باب المجاملات الدبلوماسية في هذه المرحلة.الحراك الغربي تصدرته في الساعات الأخيرة الزيارة القصيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني (ديفيد كاميرون) وتعقبها زيارة لنظيره الفرنسي (STEPHANE SEJOURNE) الأسبوع المقبل.وفي السياق نفسه ترددت معلومات عن احتمال مرور الموفد الأميركي آموس هوكشتاين على بيروت بعد زيارته المقررة لتل أبيب الأسبوع المقبل لكن أي مصدر رسمي لبناني لم يؤكد الأمر.أما على المستوى الداخلي اللبناني فيتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة منتصف الأسبوع المقبل بجدول أعمال من ستين بندا إذا ما أدرجت فيه البنود المؤجلة من جلسات سابقة.ومن بين هذه البنود تلك المرتبطة بحوافز مقترحة لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.حياتيا أيضا قررت الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز إستئناف تسليم المواد النفطية في الساعات المقبلة.وعزت هذا القرار إلى ما تبين لها من أن الضريبة الإستثنائية المشكو منها ليست مفروضة على المبيعات.في قطاع غزة يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع عشر بعد المئة على إيقاع آمال بالتوصل إلى هدنة.وتخللت العدوان ضربات قاسية يوجهها المقاومون للقوات الغازية ولا سيما في خان يونس.وفي جديد المخططات العدوانية إتجاه جيش الإحتلال نحو تركيز عدوانه على رفح عند الحدود الجنوبية للقطاع.في المقابل تتابعت الإنسحابات الميدانية الإسرائيلية من القطاع في ما اعتبره مراقبون مؤشرا على إقتراب صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى.وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا من أجل الإسراع في إنضاج هذه الصفقة ولذلك ستوفد وزير خارجيتها أنطوني بلينكن إلى المنطقة مجددا.وكان الوسيط القطري قد أعلن موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار المؤقت غداة الإجتماع الإستخباري الذي عقد في باريس واشار إلى أنه سلم المقترح إلى حركة حماس التي تدرسه حاليا بشكل إيجابي.ومن المعروف أن لسان حال الحركة يؤكد التمسك بوقف نهائي للعدوان وانسحاب قوات الإحتلال من قطاع غزة قبل أي مبادرة سياسية.لبنان أولا أم غزة أولا؟ انه السؤال المطروح على المسؤولين في لبنان اليوم. حتى الآن خيار غزة اولا هو الارجح، وخصوصا عند ثنائي امل - حزب الله، ما انعكس على موقف الحكومة اللبنانية، كما أثر سلبا على حركة سفراء اللجنة الخماسية، وربما على التحرك المستقبلي للجنة .والسؤال: ماذا بعد اصرار حزب الله على ربط مصير لبنان بالتطورات العسكرية في غزة؟ وألا يمكن ان يؤدي الموقف المذكور الى حرب شاملة على لبنان؟توازيا، الملف الرئاسي باق على تعقيداته، فيما لبنان ينتظر وصول وزير خارجية فرنسا الثلاثاء الى بيروت لاستكمال المسعى الذي بدأه وزير خارجية بريطانيا على صعيد تطبيق القرار 1701 وتجنيب لبنان تداعيات الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية.في السياق, الميدان حافظ على حماوته. اذ سقطت صواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة، في حين شن الجيش الاسرائيلي غارات على مواقع عدة في الجنوب.اقليميا، المعارك متواصلة بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس. وفيما اعلن الوسيط القطري ان حركة حماس اعطت تأكيدا ايجابيا اوليا في شأن مقترح هدنة انسانية، فان الحركة نفت الامر معتبرة انها لم تسلم حتى الان اي رد لأي جهة.أين ما ولوا وجوههم فخيبة وانكسار، بصفقة تبادل – إن تمت – او بمواصلة اطلاق النار..هي حال الحكومة الصهيونية التي ضاقت بها الخيارات حد الانفجار، فقرأ العارفون بحالها من اهل الخبرة السياسية والعسكرية والاعلام في تل ابيب اسوأ السيناريوهات.هم الصهاينة العاجزون عن اتخاذ قرار، فان اكملوا حربهم فمزيد من الخسائر ولا نتائج مرجوة من الميدان الذي يذكرهم كل يوم انهم خائبون وجنودهم مغرقون، وإن ساروا بالمفاوضات فإن اي اقتراح تحت سقف الرماح العالية التي رفعها عتاة الحرب الصهاينة تعني هزيمة مدوية، وستفجر حكومة الحرب من اساسها.هذا ما خلص اليه تحليل المشهد على الشاشات العبرية، وتشي به كواليس المفاوضات السياسية، والكلمة الفصل الآن بيد الادارة الاميركية – الشريك الكامل بالجريمة الصهيونية بحق غزة واهلها، والشريك الكامل بالخيبة من نتائج الميدان، الا ان ضيق وقت البيت الابيض الانتخابي تعارض مع هروب بنيامين نتنياهو الى الامام، لذا فإن ادارته منكبة بالبحث عن مخارج له مع حلفائها قد لا تكون بمتناول اليد قبل فوات الاوان ..والى الآن فإن كلمة الميدان لم تبدل صداها الذي ينخر عمق الوعي الصهيوني، ومشاهد وحول غزة المجبولة بدماء ابنائها وهي تغرق آليات الصهاينة وجنودهم انبل تعبير عن حالة الغزاة المحتلين الهاربين على الدوام الى ارتكاب المجازر بحق المدنيين، فيما ثابتة المقاومين التي جددها اليوم التواصل بين اسماعيل هنية وزياد نخالة، ان لا اتفاقات لا تفضي الى وقف الحرب واعادة الاسرى واعادة الاعمار ورفع الحصار ..اما الحصار الذي يطبق على الصهاينة جيشا ومستوطنين في الشمال، فلا حل له بحسب قادتهم الغارقين بتعداد خمسمئة منزل اصيب بصواريخ المقاومة التي اطلقت من لبنان، كان تحصن بها الجنود الصهاينة بعد ان دمرت المقاومة مواقعهم واصابت ثكناتهم عند الحدود..فيما العودة هاجسهم مع الضياع الحكومي عن اي موقف واضح قد يفسر لهم واقع اليوم الثاني من الهدنة المتداولة ببنود التفاوض او حتى اليوم الثاني بعد الحرب..وما عليهم الا سماع موقف حزب الله الذي جدده اليوم نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم بان الحزب غير معني بنقاش اي امر يرتبط بجبهة الجنوب اللبناني قبل وقف حرب غزة، وأن المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي مهما كان واسعا بما هو أوسع وأشد إيلاما...ثلاثة ملفات تبدو مترابطة:صفقة غزة ، وهي مازالت عالقة بين الشروط التي تضعها إسرائيل وبين انتظار الجواب الذي سيعطيه يحيي السنوار.احتمال الضربة الاميركية البريطانية ردا على مقتل ثلاثة جنود اميركيين وعشرات الجرحى في قاعدة أميركية في الأردن .استمرار التصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع المساعي الدولية لسحب فتيل الحرب من هذه الجبهة .في هذا السياق ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ، الذي زار لبنان ، قال في حديث إلى "ال بي سي آي": "نحن بحاجة إلى ترسيم جديد للحدود للتأكد من التوافق عليه ، كما نحتاج الى أن يقوم حزب الله بتحريك قواته شمال نهر الليطاني وبعيدا من الحدود ، ومن الواضح أن هذا سيتطلب قوات جديدة عند الحدود ودورا حيويا للجيش اللبناني" .وغداة إعلان إيران سحب مستشاريها من سوريا، قتل مستشار عسكري إيراني، في غارة إسرائيلية على سوريا فجر اليوم، وخلفت الغارة ايضا ثلاثة قتلى على الأقل. الموقع المستهدف تابع لحزب الله.عراقيا ، وبعدما علق حزب الله العراق عملياته ضد القوات الأميركية ، أعلن فصيل آخر هو "حركة النجباء" المدعوم من إيران أنه سيواصل شن هجمات على القوات الأمريكية حتى تنتهي الحرب في غزة.لبنانيا ، تعميم بديل عن التعميم 151 سيحمل الرقم 166 سيصدره مصرف لبنان ، وجاء الإتفاق على التعميم الجديد بين أعضاء المجلس المركزي ، بعد اجتماع ماراتوني برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري .البداية من المقابلة التي خص بها ديفيد كاميرون " ال بي سي آي " وهي المقابلة الوحيدة التي أعطيت لمحطة تلفزيونية في جولته الأخيرة في المنطقة.اجتاز التعميم 151 حقل الألغام وجرى إبطال مفعول نسف أموال المودعين بفزلكة موازنة وبعد اجتماع ماراتوني وعصف مصرفي استمر ثماني ساعات بين الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وأعضاء مجلسه المركزي تم تعديل التعميم مع سابق الإصرار والمناصفة في تقاسم المسؤولية بين مصرف لبنان وجمعية المصارف على أن يعقد غدا اجتماع ثنائي بين الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على آلية التنفيذ البيان حرر, وعلى المصارف الالتزام بعدما وحد منصوري ميزانياتها على 89 و500 اما السعر الرسمي 15 الفا فلن يعود موجودا في السوق فور صدور الموازنة في الجريدة الرسمية.وتقول مصادر المركزي للجديد: تمثيلية تعدد الارقام انتهت أما من لن يحسن وضعه من المصارف، فستظهر عليه علامات الاختفاء من السوق،ولكن هناك تدابير سيتخذها الحاكم بالانابة تساعد هذه المصارف على إعادة التوازن وإطلاق عملية القطاع المصرفي والاستدانة بالدولار وما خلا سريان مفعول التعميم المعدل المعجل فإن الأرض السياسية خلت من المسيرات الدبلوماسية بعد مغادرة الهنغاري والبريطاني الأجواء اللبنانية على أن يشهد الأسبوع المقبل زيارة لوزير الخارجية الفرنسي الجديد في جولة تعارف مرفوعة على خماسية وعلى القرار 1701 قبل أن يخرق الموفد الأميركي آموس هوكشتاين جدار الصوت قادما من تل أبيب إذا ما أحرز تقدما مع الجانب الإسرائيلي.أما المفعول الرجعي لهذه الزيارات المكوكية فمعقود على اليوم التالي لغزة وهي شكلت دول طوق للجبهة الجنوبية في مسعى لإخراج الإسرائيلي من مستنقع القطاع ومن هذا المنطلق جرى تعويم شعار حل الدولتين منتهي الصلاحية وترفيع القرار 1701 إلى مقام التطبيق بالضغط على لبنان وبإجلاء حزب الله عن الحدود وتأمين عودة المستوطنين إلى الأراضي المحتلة فيما واقع الحال يفرض على المندوبين الدائمين لدى إسرائيل والناطقين باسمها والجوالين على مصالحها أن يضغطوا عليها لتطبيق القرار الأممي.وبينما بنيامين نتنياهو ينازع للبقاء في الحكم لإجهاض المحاكمة بتهم الفساد فقد أطلق بالونات حرارية في سماء صفقة التبادل وخلال عيادته جرحى جيش الاحتلال تعهد أمامهم بعدم إنهاء الحرب قبل تحقيق النصر الكامل وهو وعد عائلات الأسرى باستعداده لصفقة تبادل ولو كلفه ذلك التضحية بحكومته وتفكيك ائتلافه ليعود ويستجدي وزراءه عدم الخروج من الحكومة على قاعدة أن ذلك سيضر بوحدة الجانب الإسرائيلي.دخل نتنياهو في مخاض عسير فيما المقاومة الفلسطينية وقفت وقفة رجل واحد في الميدان كما في المفاوضات فأبدت مرونة مع الوساطة القطرية وتمسكت بأولوية شروطها وانفتاحها على أي مسار يضمن إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال وتحرير الأسرى وعلى رأسهم أثقلهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي.وفي بيان صادر عن حركتي حماس والجهاد أكد المؤكد في إنهاء العدوان وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال متطلبات الحياة لأهالي غزة وإنجاز صفقة تبادل متكاملة. التكامل الفلسطيني كشف المأزق الإسرائيلي، وعلى هذا المشهد قال كبير المراسلين العسكريين الإسرائيليين:ما هذا الوضع الذي وصلنا إليه؟ إننا في انتظار موافقة السنوار على الصفقة. وبالانتظار فإن أمواج البحر الأحمر انتقلت إلى الشارع اليمني بملايين الملايين التي خرجت إلى ميدان السبعين نصرة لفلسطين ورفضا للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن فيما أخطر البنتاغون إيران بضربات قد تمتد أياما أو أسابيع وأعد قائمة من الأهداف في سوريا والعراق... خالية الدسم.