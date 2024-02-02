13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ربع المساحات الحرجية في عكار اختفت.. تقرير يكشف ما حدث
Lebanon 24
02-02-2024
|
22:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت زينب حمود في "الأخبار": بعدما صارت تجارة الحطب مربحة إثر ارتفاع أسعار المازوت، سادت أخيراً موضة «السطو» على الأشجار المعمّرة من الأملاك العامة والخاصة على أيدي عصابات منظّمة في عكار والبقاع وإقليم الخروب وغيرها. ففي بلدة شحيم، في قضاء الشوف، اقتلع مجهولون قبل أيام 70 شجرة سنديان معمّرة وعدداً من أشجار الزيتون في أرض يملكها عوني نجم الدين الذي قال إنه «رغم أن الحادثة ليست الأولى من نوعها. إلا أنها المجزرة الكبرى»، مؤكداً أن «هذه ليست سرقة بغرض التدفئة، ولو كانت كذلك لقطعوا شجرتين تكفيانهم طوال فصل الشتاء».
Advertisement
اللافت أن العصابات المنظّمة، في عكار مثلاً، باتت تعمل علناً، ولا تتردّد في استخدام السلاح وتهديد أصحاب الأراضي في حال قدّموا شكاوى. وتلفت ميرا مخول، من بلدة ممنع، إلى أن «مجموعة من الأشخاص أقدمت في السابع من كانون الثاني الماضي على قطع أشجار معمّرة في أرض يملكها طوني مخول. وعندما حاول منع أفرادها، وجّهوا إليه الشتائم وأطلقوا عليه النار». ويؤكد ناشطون في عكار أنّ «قطع الأشجار مستمرّ على مدار الساعة، وتشهد على ذلك أصوات المناشير في كل مكان»، لافتين إلى أنّ «الفاعلين هم من أهالي القرية والقرى المجاورة، إضافة إلى طفار ممّن نظّموا عصابات تتقاسم المناطق الحرجية، ويشتبك بعضُها مع بعض بسبب الخلاف على الحدود»!
ويؤكد الناشطون أن هذه العصابات تستمد «جرأتها» من شبكة علاقات تربطها برؤساء بلديات ورؤساء مخافر ونافذين من نواب حاليين وسابقين في المنطقة، ممن «تُقدّم إليهم هدايا من الحطب». ويؤكد أحد رؤساء البلديات في عكار تواطؤ رئيس المخفر في بلدته مع السارقين، فـ«عندما نتقدم بشكوى في المخفر ضدّ مجموعة تقطع أشجاراً ونطلب التدخل الفوري، يعتذرون بحجة عدم توفّر الآليات. وعندما نضع آلياتنا في تصرفهم، وقبل أن نصل إلى مسرح الجريمة، ينسحب المعتدون، ويُقفل الملف تحت عنوان بلاغ كاذب. أما إذا حصل واستجابت الأجهزة الأمنية وأوقفت بعضهم، فيُفرج عنهم خلال 24 ساعة».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
Lebanon 24
إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!
13:38 | 2024-02-02
02/02/2024 01:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
06:55 | 2024-02-02
02/02/2024 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
Lebanon 24
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
07:35 | 2024-02-02
02/02/2024 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟
03:45 | 2024-02-02
02/02/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابات ستقتحم بيروت".. تقريرٌ يكشف ما ستشهده الحرب!
Lebanon 24
"دبابات ستقتحم بيروت".. تقريرٌ يكشف ما ستشهده الحرب!
14:00 | 2024-02-02
02/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2024-02-03
الضرائب الجديدة وُضعت لمسايرة "الاشتراكي"
02:01 | 2024-02-03
في الدوير.. حادث يودي بحياة مواطن
02:00 | 2024-02-03
من "يخطف" الرئاسة في لبنان؟
01:57 | 2024-02-03
منطقة حاصبيا تحت وطأة العاصفة.. ثلوج وانهيارات
01:45 | 2024-02-03
"إستراتيجية اعلامية" جديدة في الحرب
01:30 | 2024-02-03
هذا ما يخسره لبنان اقتصاديا نتيجة الحرب في الجنوب
فيديو
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
03/02/2024 09:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
03/02/2024 09:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
03/02/2024 09:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24