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لبنان

حركة أمل تنعى عنصرين... استشهدا في الجنوب

Lebanon 24
02-02-2024 | 22:56
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نعت أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" في بيانين كلاً من الشهيد المجاهد علي خليل محمد  ( شمران)، والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر ( أبو علي)، اللذين استشهدا " أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب"، بحسب ما أعلن بيان الحركة.
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حركة أمل

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