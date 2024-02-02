حركة أمل تنعى عنصرين... استشهدا في الجنوب

نعت أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" في بيانين كلاً من الشهيد المجاهد علي خليل محمد ( شمران)، والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر ( أبو علي)، اللذين استشهدا " أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب"، بحسب ما أعلن بيان الحركة.

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