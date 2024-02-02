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لبنان

اعتداءات اسرائيلية فجر اليوم على الجنوب.. واستهداف لعدد من القرى

Lebanon 24
02-02-2024 | 23:02
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القى الجيش الاسرائيلي فجر اليوم قنابل مضيئة  فوق اطراف بلدة الناقورة والضهيرة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف بلدة الناقورة، ومنطقتي اللبونة والطباسين.
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