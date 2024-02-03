اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل.. كيف يبدو الوضع في الجنوب؟

استمر التوتر قبل ظهر اليوم عند الحدود الجنوبية، حيث تعرضت اطارف رشيا الفخار لقصف مدفعي اسرائيلي، كما استهدف القصف المدفعي أيضاً منطقة الضهر في خراج راشيا الفخار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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في المقابل، اطلقت مجموعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه محيط مستوطنة عرب العرامشة المعادية في الجليل الغربي.

وفجراً، اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بإتجاه جبل اللبونة اطراف بلدة الناقورة.

كما اطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

والقى الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق اطراف بلدة الناقورة والضهيرة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

واستهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف بلدة الناقورة، ومنطقتي اللبونة والطباسين.