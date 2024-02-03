مع اشتداد حدة المنخفض.. اليكم حال الطرقات الجبلية

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أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي: كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، عيناتا - الأرز، جرد مربين - الهرمل، القبيات - الهرمل، ومعاصر الشوف - كفريا.في المقابل، أفادت غرفة التحكم المروري، ان طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتان امام جميع السيارات.