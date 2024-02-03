بعد المنخفض الجوي الرابع.. هذا ما ينتظر لبنان بعد 8 شباط

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لا يزال لبنان تحت تأثير طقس متقلب وماطر سيستمر خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.اليوم السبت سيكون غائما إجمالا وضباب على المرتفعات، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر .الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا شمال البلاد لتصل لحدود ال55 كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ارتفاع 1300 متر.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها ل 55 كم/س شمالا، تهطل أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر.وكان الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ قد أشار إلى أنّ "المنخفض الجويّ الرابع، دخل لبنان صباح أمس الجمعة وسيحمل معه أمطاراً متوسطة وغزيرة في بعض الأحيان".إلى ذلك، أشارت صفحة Severe Weather Lebanon إلى وجود احتمال كبير لعاصفة ثلجية شاملة في 8 شباط الجاري.