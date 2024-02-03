المودعون يتحركون ضد أحد النواب: قاطعوه

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عُقدت أمس إجتماعات عدة في المناطق اللبنانية لتجمعات وجمعيات المودعين، وتقرر أن يكون هناك إجتماعات مكثفة مطلع الأسبوع المقبل من أجل إتخاذ القرارات والتحركات الميدانية على الأرض تجاه مصالح أحد النواب وهو من رجال الأعمال.ويقضي القرار الأول بالتوجه لمقاطعة منتجات شركة هذا النائب الغذائية، كونه أطل في أحد البرامج على شاشة محلية وتطرق الى مسألة شطب الودائع ساخرا من تحرك المودعين، ومستخفا بتصريح رئيس الحكومة في ما خص إعادة الودائع، معتبرا ان كل ذلك هرطقات وتضييع للوقت.المصدر لفت إلى أنه سيتم الاكتفاء هذه المرة بالدعوة الواسعة لمقاطعة منتجاته، أما إذا عاد وكرر هذه التصاريح فربما يتوسع التحرك ليتحوّل إعتراضا لسيارات التوزيع التابعة لشركة النائب على الطرقات".