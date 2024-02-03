هذا ما يخسره لبنان اقتصاديا نتيجة الحرب في الجنوب

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بعد مرور نحو 4 أشهر على الحرب في غزة وانعكاسها على جنوب لبنان، يتفاقم التصعيد الإسرائيلي يوميا مع تهديدات بتحرك عسكري على الجبهة الشمالية، في ظل توقعات بأن تنعكس الهدنة المُرتقبة في القطاع تهدئة على الحدود اللبنانية.الحرب لم تتسبب فقط بتهجير الجنوبيين من منازلهم وبدمار هائل في الممتلكات ، بل تسببت ايضا بأضرار اقتصادية .وفي هذا الإطار يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إن "الخسائر نتيجة الحرب الدائرة في الجنوب بدأت تتفاقم نتيجة تصاعد العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي وامتداده إلى مناطق لم تكن مُستهدفة من قبل أي إلى ما وراء الليطاني"، مُشيرا إلى "وجود نوعين من الخسائر المُباشرة وغير المُباشرة".وكشف ان "لبنان خسر اقتصاديا حتى الآن نحو 750 مليون دولار نتيجة الدمار الهائل وفقدان الوظائف وخسارة المحاصيل الزراعية وفرص العمل وبالتالي هذه هي النتائج المُباشرة للحرب".أما النتائج غير المُباشرة، فأشار على سبيل المثال إلى ما أعلنته إدارة "الريجي" من انه في حال عدم القدرة على زراعة التبغ وجمع المحاصيل إذا استمرت الحرب، فستُقدر الخسائر بنحو 15 مليون دولار العام المُقبل.وأضاف: "من الطبيعي ان ترتفع الخسائر أكثر إذا استمرت الحرب مع الإشارة إلى ان لبنان لا قدرة له على تحملها ولاسيما إعادة إعمار ما تهدم وإعادة النازحين إلى قُراهم"، مُحذراً من ان هذه الكارثة ستكون بمثابة "قُنبلة موقوتة" لا يعرف اوان تفجّرها".