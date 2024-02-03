"إستراتيجية اعلامية" جديدة في الحرب

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يعمل "حزب الله" منذ بداية المعارك جنوب لبنان ضمن خطة اعلامية واضحة يحاول من خلالها اثبات تنفيذه لعدد كبير من العمليات العسكرية ضد الجيش الاسرائيلي وتجهيزاته والياته وجنوده، لكن الحزب بدأ تنفيذ استراتيجية جديدة.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يرغب في المرحلة المقبلة باثبات كذب الجيش الاسرائيلي امام الرأي العام، ان كان لجهة الخسائر البشرية او التقنية، او اظهار ان ادعاءاته غير دقيقة امام مستوطنيه.وترى المصادر ان هذه الاستراتيجية تهدف الى زيادة الضغط على الجانب السياسي ودفعه الى عدم تحمل ضغوط الشارع والمستوطنين الذين سيرون حجم الخسائر التي يتعرض لها جيشهم في هذه الحرب.