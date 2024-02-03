الضرائب الجديدة وُضعت لمسايرة "الاشتراكي"

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عادت الحركة الى طبيعتها وخاصةً في قطاعي المحروقات وشركات توزيع البترول، بالإضافة الى المطاحن والأفران، وغابت مشاهد الزحمة والطوابير.وأشارت مصادر مطلعة الى أن السلطة السياسية المعنية أبلغت هذه القطاعات أن ما اضيف على قانون الموازنة بتوافق نيابي" في اللحظة الاخيرة" من ضرائب مرتبطة بأرباح الدعم لن ينفذ في الوقت الراهن، لكونه بعيدا نوعاً ما عن الدقة. المصدر عزا إدخال هذه المادة على قانون الموازنة في الجلسة النيابية الى مسايرة "كتلة اللقاء الديموقراطي" التي بدورها تقدمت بهذا الاقتراح ودافعت عنه، فما كان من المجلس الى ان ساير "الإشتراكي"، كما ساير باقي الكتل في بنودٍ أخرى.