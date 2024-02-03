منطقة حاصبيا تحت وطأة العاصفة.. ثلوج وانهيارات

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مع اشتداد وطأة العاصفة الثلجية على منطقة حاصبيا خلال ساعات الليل انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على ارتفاع الـ 800 متر وما فوق وتساقطت الثلوج بسماكة حوالي 5 سنتم ولكن سرعان ما اذابتها غزارة الأمطار وباتت جميع الطرقات سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق كفرشوبا شبعا عبر سدانة وشبعا عين عطا عبر وادي جنعم فهي مقفلة بسبب تراكم الثلوج التي تحولت إلى طبقة سميكة من الجليد يصعب سلوكها الا للمركبات الرباعية الدفع والاجهزة بسلالسل معدنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وفي سياق متصل ادت غزارة المتساقطات خلال الساعات الماضية إلى انهيارات خفيفة على طرقات العرقوب وطريق الحاصباني البقاع عبر مرج الزهور الا انها ظلت جميعها سالكة مع اتخاذ الحيطة والحذر من قبل السائقين تجنبا لخطر الانزلاقات .