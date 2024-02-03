Advertisement

لبنان

منطقة حاصبيا تحت وطأة العاصفة.. ثلوج وانهيارات

Lebanon 24
03-02-2024 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1160154-638425478215744930.jpg
Doc-P-1160154-638425478215744930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اشتداد وطأة العاصفة الثلجية على منطقة حاصبيا خلال ساعات الليل انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على ارتفاع الـ 800 متر وما فوق وتساقطت الثلوج بسماكة حوالي 5 سنتم ولكن سرعان ما اذابتها غزارة الأمطار وباتت جميع الطرقات سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق كفرشوبا شبعا عبر سدانة وشبعا عين عطا عبر وادي جنعم فهي مقفلة بسبب تراكم الثلوج التي تحولت إلى طبقة سميكة من الجليد يصعب سلوكها الا للمركبات الرباعية الدفع والاجهزة بسلالسل معدنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
Advertisement

وفي سياق متصل ادت غزارة المتساقطات خلال الساعات الماضية إلى انهيارات خفيفة على طرقات العرقوب وطريق الحاصباني البقاع عبر مرج الزهور الا انها ظلت جميعها سالكة مع اتخاذ الحيطة والحذر من قبل السائقين تجنبا لخطر الانزلاقات .

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:19 | 2024-02-03
04:00 | 2024-02-03
03:45 | 2024-02-03
03:45 | 2024-02-03
03:00 | 2024-02-03
02:55 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24