في الدوير.. حادث يودي بحياة مواطن

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تعرض المواطن "ح.غ" ( 37 عاما من بلدة كفركلا الجنوبية )، لحادث صدم من قبل سيارة يقودها المدعو م. ق ( من الدوير )، على طريق عام بلدة الدوير، ما ادى الى وفاته.وحضرت فرق الإسعاف وعملت على نقل الجثة الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول وفتحت دورية من عناصر قوى الامن تحقيقا بملابسات الحادث.