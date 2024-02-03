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لبنان

بعد سلسلة من المنخفضات الجوية.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا الأسبوع المقبل

Lebanon 24
03-02-2024 | 02:55
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان بدأ يتأثّر بالمنخفض الجوّي الرابع منذ يوم الجمعة 02 شباط فتابعت الامطار نشاطها في المناطق اللبنانية وتساقطت الثلوج فوق 1400 متر، هذا ويستمر تأثير المنخفض الرابع الذي بدأ ضمن سلسلة منخفضات ضربت لبنان والمنطقة منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني، حتى يوم الإثنين المُقبل ، فيكون الطقس ممطراً يومي السبت والأحد والثلوج فوق 1500 متر، على ان تتحوّل الأمطار بين مساء الاحد ويوم الاثنين الى غزيرة في بعض الاوقات وتتساقط الثلوج فوق 1700- 1600 متر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
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أضاف خنيصر: ينحسر المنخفض الجوّي مساء الاثنين، وتدخل المنطقة باستراحة جوّية لمدة اسبوع تقريباً، مع نشاط المرتفعَين الجوّيّين: الآزوري فوق شمال افريقيا، والشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية وتتحوّل الرياح الى جنوبية شرقية، الامر الذي سيساهم بارتفاع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات. وقد تكون الاستراحة الجوية لمدة اسبوع تقريباً، وهي مدة كافية لاستراحةٍ تحتاجها طبيعة لبنان التي ضربتها الامطار لمدة اسبوعين.

طقس يومي السبت والأحد ممطر ومثلج فوق ال 1500 متر، ومن المنتظر ان تشهد حلبات التزلج حتى يوم الاثنين ما يقارب 40سنتم من التراكمات الثلجية.

درجات الحرارة على الساحل : 17 نهاراً و 11 ليلاً
في البقاع: 10 نهاراً و 04 ليلا
على الجبال 1200 متر: 09 نهاراً و 04 ليلاً
على الجبال 2000 متر: -01 نهاراً و -06 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1020hpa
الرطوبة: 80%
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 20 درجة.


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