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لبنان

في طرابلس.. ابنة الـ 12 عاما سقطت من على شرفة منزلها

Lebanon 24
03-02-2024 | 03:45
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تعرّضت ابنة الـ 12 عاماً فجر اليوم السبت لحادثة سقوط من على شرفة منزلها من الطابق الثاني في منطقة الشوك - ابي سمراء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونقلت فرق الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة الفتاة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج ، وقد وصفت حالتها لاحقاً بالمستقرة.
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