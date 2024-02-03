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لبنان

الدولار بـ15 ألف ليرة في هذه الحالة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2024 | 03:45
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وسط الحديث عن إمكانية تعديل دولار السحوبات من المصارف ورفعه من 15 ألف ليرة إلى 89500 ليرة لبنانية وتحديداً عبر التعميم 151 الذي قد يصدر تعديل جديد له اليوم السبت عبر مصرف لبنان، أعادت مصارف عديدة طرح مخاوفها من إمكانية إعلان بعضها "الإفلاس"، لاسيما أن الكثير من المؤسسات المصرفية قد لا يكون قادراً على تلبية السحوبات وفق السعر الجديد المُقترح.
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مصادر ناشطة في القطاع المالي قالت لـ"لبنان24" إنَّ المصارف تسعى حالياً لإبعاد رساميلها عن اعتماد سعر الـ89500 ليرة، كون هذا الرقم سيؤدي إلى انخفاض موجوداتها الخاصة بشكل كبير.
 
وذكرت المصادر أنَّ الحل المقترح تجنباً لأي خضة جديدة على صعيد المصارف، هو اللجوء إلى احتساب دولاراتها الخاصة على أساس الـ15 ألف ليرة، وبالتالي جعل دولار السحوبات مغايراً عن دولار الموجودات أو الأموال الخاصة بالمؤسسات المصرفية. 
 
المصادر قالت إنّ هذا الطرح "وارد" نوعاً ما لكن ما من إجراءات ملموسة وفعلية طُرحت في إطاره، كما أنه لم يجرِ تبنيه حتى الآن، وأضافت: "المصارف تصارع للحفاظ على موجوداتها وهذا حقها، وفي حال وجدت أن هناك ضربة ما ستطالها لاحقاً، عندها من الممكن أن تذهب إلى وسائل ضغط جديدة تبدأ من الإضراب الذي كانت تقوم به سابقاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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