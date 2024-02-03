في الليلكي.. عصابة في قبضة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منزل المواطن (ع.ن.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، حيث أوقفته برفقة المواطن (م.ن.) والفلسطيني (ع.أ.) لتأليفهم عصابة مسلحة وإقدامهم على سرقة دراجات نارية، والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، وتعاطي والمخدرات وترويجها وافتعال إشكالات.وقد ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".