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لبنان

مأساة في بلدة لبنانيّة... وفاة رجل مسنّ بسبب إنقطاع الكهرباء

Lebanon 24
03-02-2024 | 05:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة المدعو خالد السويد، البالغ من العمر 90 عاما، في بلدة الضهيرة، بسبب إنقطاع الكهرباء، ما أدّى إلى توقّف آلة الأوكسيجين التي يستعملها.
 
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