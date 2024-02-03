مأساة في بلدة لبنانيّة... وفاة رجل مسنّ بسبب إنقطاع الكهرباء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة المدعو خالد السويد، البالغ من العمر 90 عاما، في بلدة الضهيرة، بسبب إنقطاع الكهرباء، ما أدّى إلى توقّف آلة الأوكسيجين التي يستعملها.