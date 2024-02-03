أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية ضد قاعدة خربة ماعر الإسرائيليّة.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 10.50 صباح السبت، وقد استُخدمت خلالها ما وصفها بـ"الأسلحة المناسبة".