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لبنان
مُجدداً.. عملية لـ"حزب الله" قبل قليل وهذا ما قصفه
Lebanon 24
03-02-2024
|
05:53
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية ضد قاعدة خربة ماعر الإسرائيليّة.
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 10.50 صباح السبت، وقد استُخدمت خلالها ما وصفها بـ"الأسلحة المناسبة".
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