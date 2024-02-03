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لبنان

مُجدداً.. عملية لـ"حزب الله" قبل قليل وهذا ما قصفه

Lebanon 24
03-02-2024 | 05:53
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية ضد قاعدة خربة ماعر الإسرائيليّة.
 
وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 10.50 صباح السبت، وقد استُخدمت خلالها ما وصفها بـ"الأسلحة المناسبة".
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