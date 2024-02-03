الجيش تسلّم الشحنة السادسة من هبة الوقود القطرية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"تسلّم الجيش اللبناني الشحنة السادسة من هبة الوقود القطرية. وتهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة".

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