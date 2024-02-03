إحدى أبرز الجامعات في لبنان تتعرّض للسرقة.. إليكم بالصورة مُنفّذ العمليّة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 25-1-2024، ادّعت إدارة الجامعة الأميركيّة في بيروت، لدى فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، ضدّ مجهول بجرم سرقة أعدادٍ كبيرة من الحواسيب المحمولة (Laptops)، من داخل أحد مستودعاتها.من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت عناصر الفصيلة من تحديد هويّة المتورط، ويدعى:- أ. د. (مواليد عام 1988، لبناني)تمّ ضبط كميّة من الحواسيب المسروقة، وأعيدت إلى الجهة المدّعية.أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.