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لبنان

إحدى أبرز الجامعات في لبنان تتعرّض للسرقة.. إليكم بالصورة مُنفّذ العمليّة

Lebanon 24
03-02-2024 | 08:12
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 25-1-2024، ادّعت إدارة الجامعة الأميركيّة في بيروت، لدى فصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، ضدّ مجهول بجرم سرقة أعدادٍ كبيرة من الحواسيب المحمولة (Laptops)، من داخل أحد مستودعاتها.
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 من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت عناصر الفصيلة من تحديد هويّة المتورط، ويدعى:

 - أ. د. (مواليد عام 1988، لبناني)

تمّ ضبط كميّة من الحواسيب المسروقة، وأعيدت إلى الجهة المدّعية.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
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