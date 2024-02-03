تحطيم بسطة في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص على متن دراجة ناريّة، حطّم بسطة في محلة ساحة النور في طرابلس.



وقالت مصادر ميدانية إنّ السبب يعود لخلافات عائليّة.