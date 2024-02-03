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لبنان

تحطيم بسطة في طرابلس

Lebanon 24
03-02-2024 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص على متن دراجة ناريّة، حطّم بسطة في محلة ساحة النور في طرابلس.
 

وقالت مصادر ميدانية إنّ السبب يعود لخلافات عائليّة.
 
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