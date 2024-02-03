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لبنان

في أوّل تعليق... ماذا قال "حزب الله" عن الغارات الأميركيّة على سوريا والعراق؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 09:05
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صدر عن "حزب الله" البيان التالي:‏

يُدين حزب الله بشدّة العدوانَ الأميركي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وأدى إلى سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.‏
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إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاكٌ صارخٌ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوزٌ وقحٌ لكل القوانين الدولية والإنسانية.‏

إنّ هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبرراتِ والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الإحتلال الأميركي لمناطقٍ عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والاستقلال.‏

إنّ العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تماماً فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة.‏

إنّنا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الإحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه.‏

يتقدّم حزب الله بأحرّ التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار، ويسألُ الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى ‏العافية والشفاءَ العاجل.‏
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