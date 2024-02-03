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لبنان
شكاوى كثيرة... ماذا يحصل في هذه المناطق في بيروت؟
Lebanon 24
03-02-2024
|
09:39
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ناشد أهالي مدينة بيروت وسكان منطقة طريق الجديدة والاحياء السكنية وشارع صبرا وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولى ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش وقائد شرطة بيروت العميد أحمد عبلا وجميع المعنيين بأمن وسلامة المواطنين في بيروت، "ضرورة الإسراع في رفع الظلم والأذى اللاحق بالمواطنين والمقيمين في تلك المنطقة".
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أضاف: "بعد أقل من شهر على الحملة التي أطلقتها بلدية بيروت ومحافظ بيروت برعاية وزير الداخلية لتحرير الأرصفة والشوارع في مدينة بيروت من المخالفات والبسطات والعوائق، عادت مشاهد البسطات لتعيق مرور المشاة على أرصفة الشوارع في مدينة بيروت وخصوصاً في منطقة طريق الجديدة وشارع صبرا التجاري، حيث اشتكى الأهالي من توسع تلك البسطات وتمددها في تعد واضح على الأملاك العامة للبلدية وأيضا على الأملاك الخاصة، كونها بدأت تغزو مداخل المباني السكنية وتعيق عملية مرور سيارات السكان من والى مرآب البنايات السكنية، بالإضافة أيضاً إلى أكوام النفايات التي تخلفها تلك البسطات وتنشرها حولها وتكاثر انتشار الجرذان والحشرات الضارة، نتيجة تناثر مخلفات بسطات الخضار وبائعي الحليب واللبن المكشوف والذي يفتقر إلى أدنى المعايير الصحية، فضلاً عن الازعاج الدائم للسكان بسبب الأصوات والصيحات التي يطلقها اصحاب تلك البسطات".
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