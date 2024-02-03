إليكم تسعيرة الدولار في هذه الأثناء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.