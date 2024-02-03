بوشكيان يفتتح معامل "ألبان المنارة"

Advertisement

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان المصانع الجديدة لالبان المنارة، في حضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل، عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس ميشال الصياح، رئيس بلدية المنارة الدكتور حسن ايوب، الأب متري الحصان، رجل الاعمال جان سروجي والصناعيين: عصام قاسم، وسيم رياشي، وسيم المصري وجان اسطفان، امين سر دار الفتوى الشيخ عاصم الجراح وحشد من الحضور والمشايخ. وكان في استقبالهم عائلة ابو غنيم والمهندس سعيد أبو غنيم.افتتح الكلام المفتي الغزاوي الذي قال: "نطل من بقاعنا على وطننا، ومن وطننا على العالم العربي، من مؤسسة انطلقت من البيت وكانت الأم صناعية وكان الاب صناعيا و من الأرض نشأنا ومن الأرض لقمتنا، من مصنع البان المنارة التي تعنى بصناعة اللقمة حيث الطهارة أنتجت لبنا خالصا سائغا للشاريين".اضاف: " اليوم من المنارة منارتنا في التاريخ كانت ولاية واليوم في الصناعة منارة وفوق هذه المؤسسات صاحب المعالي الوزير جورج بوشكيان الواقف الى جانب الصناعيين صاحب الهمة وايادي الخير".بوشكيانوتحدث الوزير بوشكيان مهنئا عائلة ابو غنيم على هذه الصناعة البيتية التي طوروها "وهي رمز الصناعة اللبنانية، ونحن كوزارة صناعة نفتخر بهذا المعمل المنارة، في المنارة الناصعة البياض كأصنافه المنتجة في احدث الآلات الصناعية".أضاف: " فوجئت بالاصناف المتنوعة، واتمنى المزيد من التوسيع، فهذا المصنع يساهم في تأمين الأمن الغذائي السليم والصحي واهنئ سعيد أبو غنيم على كل ما يقوم به في سبيل تطوير هذه الصناعة، واؤكد أن وزارة الصناعة في خدمة هذه الصناعة النظيفة" .بدوره، هنأ الأب الحصان ألبان المنارة وعائلة أبو غنيم "البيت المفتوح وأصحاب الصناعة السليمة والصحية".وقال أبو فيصل: "نفتتح مصنعا من مصاف المصانع الضخمة في لبنان ونهنئ انفسنا بهذا المصنع، وأتمنى تصنيف المصنع ب ٥ نجوم وهو مستحق ونحن اقوياء به" .وتحدث صاحب المعمل أبو غنيم عن تاريخ هذه الصناعة "التي بدأت مع جده بتربية قطيع من المواشي، الى والده الذي بدأ بالانتاج وصولا الى هذا المعمل الذي يعد من أكبر المعامل في لبنان" .وأشار الى أن المصنع يطبق مختلف النواحي البيئية والتقنية، "فالمصنع يعتمد على الطاقة البديلة التي تنتج حوالي ٤٠ % من الطاقة التي نحتاجها، كما انه يواكب الشروط البيئية. وابان حرب تموز كنا ننشئ محطة تكرير قبل وجود وزارة البيئة. كما ان المصنع يعتمد التقنيات الصناعية المتطورة وآخر التكنولوجيا المعتمدة في انتاج الالبان والاجبان ومشتقاتهم".وتحدث الصياح منوها بالسلامة الغذائية المعتمدة في البان المنارة، مؤكدا "ضرورة التمييز بين الصناعة السليمة والصحية وما يطلق عليه معامل غير مرخصة تقوم تحت الإدراج ومن المعيب التعميم، فنحن نملك صناعة قوية وسليمة ونظيفة" .وجرى خلال الحفل تسليم شهادة تقدير وقعها الوزير بوشكيان وسلمها الى أبو غنيم. وفي الختام جال بوشكيان والحضور في المعمل.