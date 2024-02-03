إشكال بين شبان... وأحد الأشخاص تعرّض لإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عدد من الشبان، في شارع الأرز في منطقة القبة.



وأطلق ح.ل النار على ن.ق، وأصابه في قدمه.

وتدخّل الجيش على الفور، وأعاد الهدوء إلى المحلة، وداهم منزل مُطلق النار.