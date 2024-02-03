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لبنان

إشكال بين شبان... وأحد الأشخاص تعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
03-02-2024 | 10:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عدد من الشبان، في شارع الأرز في منطقة القبة.

وأطلق ح.ل النار على ن.ق، وأصابه في قدمه.
 
وتدخّل الجيش على الفور، وأعاد الهدوء إلى المحلة، وداهم منزل مُطلق النار.
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