القصف يتجدّد في الجنوب.. ماذا إستهدف العدو هذا المساء؟

تسيطرُ أجواء من التوتر حالياً على قرى وبلدات جنوب لبنان إثر إستئناف الجيش الإسرائيليّ هجماته المعادية ضد عدد من البلدات والقرى الحدودية.

وذكرت المصادر الميدانية أن العدو إستهدف بالمدفعية منطقة اللبونة بالناقورة، كما قصف أيضاً أطراف بلدة علما الشعب.

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وفي بلدة يارون، قصف العدو الإسرائيلي حي الجامع وذلك بواسطة طائرة مسيرة، فيما لم يتم الإبلاغ عن سقوط إصابات.

كذلك، شنت طائرات العدو الإسرائيلي دعواناً جوياً على بلدة الطيبة، حيث قصفت وسط المنطقة بصاروخين من نوع أرض - جو.

وكان الحزب أعلن في وقتٍ سابق، اليوم السبت، أنه استهدف قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة الـ10.50 صباحاً، وقد استخدم خلالها ما وصفه بـ"الأسلحة المناسبة".