أمرٌ مهم يعلنه مسؤول كبير في "حزب الله".. ما هو؟

أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب سيردّ بالطريقة المناسبة في حال استمرت إسرائيل باعتداءاتها، وأضاف: " حزب الله ساند غزة وأهل غزة وأهل فلسطين من خلال المواجهة التي تجري في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه حمى لبنان وردع إسرائيل ووضع حداً للأفكار التي تنشأ في ذهن القيادة الإسرائيلية في محاولة الهجوم على لبنان أو الاعتداء الواسع على لبنان".

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وخلال حفل تأبيني، قال قاس: "الإسرائيليون يعلمون أن حزب الله جاهز دائماً حتى عندما يعطي 5% من قدرته أو يعطي 5% من نشاطه الجهادي، وهو يحتفظ بالقدرة الباقية للوقت اللازم. الوقت اللازم هو عندما يوسِّع الإسرائيلي عدوانه لنواجه هذه التوسعة بأكبر منها وأكثر تأثيراً عليه، وهو يعلم تماماً أنَّ بأسَ شباب حزب الله هو بأسٌ شديد وصمودٌ كبير في الميدان".