Advertisement

لبنان

"مدينة خطيرة" قد يقصفها "حزب الله".. ما تم إعلانه غير عادي!

Lebanon 24
03-02-2024 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1160344-638425861214559175.jpg
Doc-P-1160344-638425861214559175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلّطت قناة "كان" الإسرائيلية الضوء على خطر كبير يحدق بالمستوطنين في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أنّ ذاك الخطر يرتبط بـ"حاويات الأمونيوم" الموجودة في حيفا والتي يمكن أن تتعرض لقصفٍ من قبل "حزب الله" في حال نشوب أي حرب.
Advertisement
 
وأجرت القناة مقابلة مع رئيسة السلطة المحلية في حيفا، عينات روتم، التي قالت إنها "توجَّهت إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، وطلبت منه إخراج المواد الخطيرة من المدينة، فأجابها أنه سيدرس الموضوع، لأنه غير مطّلع عليه".
وأشارت روتم إلى أنها "خرجت قلقة من إجتماعها مع غالانت"، وأضاف: "منذ بداية الحرب في غزة ومنذ بدء التوتر في جنوب لبنان إعتباراً من شهر تشرين الأول الماضي، أحاور بشكلٍ قاسٍ قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي حول الموضوع، من دون جدوى".
 
وكشفت روتم أنه "لا توجد خطة إخلاء للمدينة"، وأردفت: "إسرائيل أخلت بصعوبة عشرات الآلاف من الشمال، فكيف سيكون الحال مع مئات الآلاف من المستوطنين البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة في حيفا إضافة إلى 300 ألف آخرين في الضواحي المحيطة بها". 
 
وأكدت روتم أن "مدينة حيفا يجب أن تكون إما مدينة للمواد الخطرة والبتروكيميائيات أو مدينة للبشر، وعلى إسرائيل أن تقرر"، مشيرة إلى أنها "حينما سمعت غالانت يتحدث عن بيروت وحيفا، فإن هذا الأمر لم يجعلها مطمئنة أبداً، بل على العكس، زاد قلقها".
 
وتابعت: "لقد قلت لغالانت مباشرة إن هذه الحرب بدأت مع فشل خطير، ولا أريد التفكير أنها ستنتهي مع فشل أكبر".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2024-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2024-02-03
14:21 | 2024-02-03
14:00 | 2024-02-03
13:57 | 2024-02-03
13:33 | 2024-02-03
13:23 | 2024-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24