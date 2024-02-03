بلدية زحلة - معلقة وتعنايل نعت نائب رئيس مجلسها أنطوان الأشقر

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أضافت: "في تأديته مهامه، كان الحريص الأكبر على تظهير صورة زحلة التي تشبهه بعلمها وثقافتها. هو معجم البلدية، والمدقق دائماً بلغة تواصلها، والمنفتح على نقل معرفته للأخرين. إختار لجنة الثقافة ليهتم بشؤونها، وكان يجد في كل شخصية أدبية وشعرية تكرمها البلدية، تكريماً لزحلة. لذلك لم نجده إلا متحمساً لإعتلاء المنبر، وكان المنبر يليق به. الحاضر دائماً بأرجاء القصر البلدي، كان بمثابة الأب المحب لكل موظف في البلدية.. مكتبه مفتوح دائماً لإستقبال الزوار، وشغفه للخدمة يوازي حرصه على ان لا يغادر أحد خائب الطلب".وختمت: "خسارتنا في بلدية زحلة، توازي خسارة عائلته. وصلواتنا مع زوجته وأولاده ليتغمد الله أستاذنا الحبيب برحمته".