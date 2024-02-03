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لبنان

الصواريخ تضرب مزارع شبعا.. من أطلقها؟

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:00
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عمليات جديدة ضد مواقع إسرائيلية محاذية للحدود مع لبنان.
 
 
وأشار الحزب إلى أنّه نفذ عملية عند الساعة 5.35 من مساء السبت، واستهدف خلالها تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة.
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كذلك، استهدف الحزب في عملية أخرى موقع السماقة بمزارع شبعا اللبنانية، كما قصف أيضاً تجمعاً لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا، فيما استهدف أيضاً مستعمرة إيفن مناحم رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى ومنازل مدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون. 
 
 
وكان الحزب نفذ عمليتين سابقتين خلال ساعات المساء، الأولى طالت موقع السماقة أيضاً، فيما العملية الثانية استهدفت موقع الرمثا في مزارع شبعا. 
 
 
 
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