طيف مار شربل في كوبا.. حدث استثنائي لقديس لبنان(صور)

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تشهد هافانا، العاصمة الكوبية اليوم السبت، حدثًا استثنائيًا يتلخّص بترميم كنيسة القديس توما، ليصبح اسمها كنيسة القديس توما ومار شربل، بمباركة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والرهبنة المارونية ورئاسة دير مار مارون عنّايا للرهبانية اللبنانية المارونية.وبحضور ممثّل عن الفاتيكان وممثل عن الكنيسة المارونية في كوبا، سيترأس رئيس أساقفة كريستوبال دي لا هافانا، الكاردينال خوان دي لا كاريداد غارسيا رودريغز الذبيحة الإلهية وصلاة التكريس، بمشاركة مطران الموارنة في المكسيك جورج سعد أبي يونس ممثّلاً البطريرك الراعي.يأتي هذا الحدث بعد جهودٍ حثيثة قام بها اللبناني الياس خليل، إلى جانب آخرين من لبنانيين وغير لبنانيين ومن مختلف الطوائف في لبنان والعالم، حيث أصروا على إعادة ترميم وبناء الكنيسة.بالتوازي، زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، كنيسة مار شربل في هافانا كوبا بوقت سابق، حيث اعتبر خلال لقاء مع القيمين على الكنيسة أنّ "وجود كنائس تحمل اسم القديس شربل هو امتداد للإيمان القوي الذي يحمله اللبنانيون المهاجرون في وجدانهم".