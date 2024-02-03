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لبنان

خوفًا من هجمات الحزب.. هذه التدريبات بدأها الجيش الإسرائيلي شمالاً!

Lebanon 24
03-02-2024 | 14:21
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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس" أن جيش الإحتلال يتصدى لهجمات يشنها حزب الله على خط الحدود، التي يحاول عبرها التسلل إلى إسرائيل، وإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه المواقع والبلدات أو إطلاق القذائف الصاروخية. مشيرًا إلى أن "القوات النظامية والاحتياطية تجري تدريبات برا وبحرا وجوا تحسبا لأي حرب بالشمال".
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وأضاف عبر منشوره: "حتى الآن هاجمنا اكثر من 150 جماعة، وقضينا على حوالي 200 من العناصر والقادة".

وأشار أدرعي: "سياستنا واضحة: كل من يشكل تهديدًا سيتم استهدافه".

وزعم مهاجمة 3400 هدفا لحزب الله في كافة أنحاء جنوب لبنان.

وختم أدرعي: "يجب أن ندرك حقيقة أن حزب الله، مثله مثل حماس، قد وضع أيضاً بنيته التحتية في قلب مناطق السكان المدنيين، في القرى والتجمعات السكنية الأخرى، وذلك لكي يصعب علينا مهاجمتها".
 

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