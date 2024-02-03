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لبنان

جنبلاط استقبل النائبة الاسبانية هنا جلول

Lebanon 24
03-02-2024 | 14:29
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إستقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، النائبة عن الحزب الإشتراكي الإسباني هناء جلّول، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث تم عرض للمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.
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وليد جنبلاط

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