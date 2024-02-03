جنبلاط استقبل النائبة الاسبانية هنا جلول

إستقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، النائبة عن الحزب الإشتراكي الإسباني هناء جلّول، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث تم عرض للمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.

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