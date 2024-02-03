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لبنان

نصرالله يطل في فرنسا.. شاهدوا صورته!

Lebanon 24
03-02-2024 | 14:42
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر غلاف مجلّة "worldcrunch" الفرنسية  والذي يحمل صورة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
 
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"لبنان24" بحث في أصل الصورة، فتبين أنها حقيقية وهي عائدة إلى غلاف عدد يحمل الرقم #65، والصادر مطلع شهر كانون الثاني الماضي.
 
وضمن النص المُرفق بالصورة، قالت المجلة إن "نصرالله هو الرجل الذي يستحق المشاهدة"، معتبرة أن "أمين عام الحزب يحملُ مصير الشرق الأوسط بين يديه". 
 
إلى ذلك، قال أحدُ النصوص المرتبطة بالمجلة التي تضمنت محاور مختلفة، إن نصرالله هو "زعيم مؤثر منذ فترة طويلة"، مشيراً إلى أن "محاولة الأخير لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي يمكن أن تعيد رسم الخريطة في الشرق الأوسط". 
 
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