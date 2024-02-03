علقت مصادر مصرفيّة على طلب مصرف لبنان من المصارف، اليوم السبت، اعتماد سعر دولار "صيرفة" (89500 ليرة لبنانية) عند إعداد موازناتها المالية وتحويل حسابات الموجودات لديها بالعملات الأجنية إلى الليرة اللبنانية.

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وقالت المصادر لـ"لبنان24" إن الهدف من هذا الطلب هو الوصول إلى ربط موازنات المصارف وأموالها بالواقع القائم في السوق، أي من خلال جعل أرقام حساباتها متناسبة مع سعر الدولار القائم في السوق والذي يتقارب مع دولار الـ89500 ليرة لبنانية.



وبحسب المصادر، فإن مصرف لبنان شاء اليوم أن يبدأ مرحلة "توحيد سعر الصرف" إبتداء من دولار المصارف مع سعيه لإعفاء المودعين من "اللولار" ومنحهم دولاراتٍ صافية بمعزلٍ عن أي سعر داخلي في المؤسسات المصرفية.