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لبنان
بصاروخ "فلق 1".. ماذا قصف "الحزب" هذا المساء؟
Lebanon 24
03-02-2024
|
15:16
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية المحاذية للبنان.
وأشار الحزب إلى أن عملية الإستهداف حصلت عند الساعة 9.50 مساء، كاشفاً عن استخدام صاروخين من نوع "فلق 1" لضرب الثكنة.
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