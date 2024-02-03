بصاروخ "فلق 1".. ماذا قصف "الحزب" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية المحاذية للبنان.

وأشار الحزب إلى أن عملية الإستهداف حصلت عند الساعة 9.50 مساء، كاشفاً عن استخدام صاروخين من نوع "فلق 1" لضرب الثكنة.