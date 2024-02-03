جبهة الجنوب لم تهدأ.. هذه آخر مستجدات "ليلة السبت الحامية"!

ما زال التوتر مسيطراً على أجواء جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، حيث شهدت بلدات وقرى مختلفة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطيران الحربي المعادي يحلق فوق منطقة الزهراني، وقد رمى "بالونات حرارية" فوق أكثر من بلدة على الساحل ومنها الصرفند وعدلون.

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كذلك، قصف جيش العدو بسلاح المدفعيّة المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب، كما أطلق قذائف أيضاً على أطراف بلدتي بيت ليف وعلما الشعب.

وخلال وقت سابق هذا المساء، استهدف العدو الإسرائيليّ، أحد المباني في بلدة الطيبة - جنوب لبنان وذلك بواسطة صاروخين من نوع "أرض - جو".

وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف أسفر عن سقوط شهداء، فيما تعمل فرق الإنقاذ والإسعاف على رفع الأنقاض في مكان الإستهداف.

عمليات لـ"حزب الله"

واليوم، أعلن "حزب الله" تنفيذ أكثر من 7 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، وقد جاء على النحو التالي:

1- قصف ثكنة ‏برانيت بصاروخي "فلق 1"

2-‏ استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية

3- إستهداف موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية حصل مرتين اليوم، الأولى عند الساعة 5.10 فيما الثانية جاءت عند الساعة 6.10 مساء.

4- قصف تموضع لجنود العدو الاسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون

5- إطلاق صواريخ باتجها مستعمرة ايفن مناحم

6- قصف موقع ‌‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

7- إستهداف قاعدة ‏خربة ماعر









