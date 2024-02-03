Advertisement

لبنان

الهدنة أولاً ثم الحدود الجنوبيّة: فشل الصفقة مؤشر للتصعيد!

Lebanon 24
03-02-2024 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1160417-638426240828150391.jpeg
Doc-P-1160417-638426240828150391.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد علوش في" الديار":
 
 
من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد جولة جديدة في الشرق الأوسط سعيا لإنجاز اتفاق يشمل هدنة في غزة وتبادلا للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إذ ان تركيز الاميركيين ينصب في هذه المرحلة على هذه الهدنة التي يعتبرها مدخلاً لإنهاء الحرب وبدء المسار الدبلوماسي الطويل، الذي ترغب أميركا أن يحمل حلولاً للصراع في المنطقة، بدءاً من القضية الفلسطينية وصولاً الى مسألة الوجود الأميركي في سوريا والعراق والحدود الجنوبية في لبنان والنفوذ الإيراني في المنطقة.
Advertisement
 
مهمة الأميركي لن تكون سهلة في اسرائيل، فالمزيدات داخل الحكومة الاسرائيلية تهدد أي اتفاق محتمل وبحسب مصادر متابعة فإن الأسبوع المقبل قد يحمل مؤشرات هامة حول مصير الهدنة، ففي حين تتحدث مصادر عربية عن قرب التوصل لاتفاق، تحاول جهات اسرائيلية الإيحاء وكأن أجواء الصفقة تشاؤمية، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وطويلة.
 
بالعودة الى الساحة الجنوبية، كان لافتاً كلام وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عن أن الجيش لن يوقف عملياته في لبنان حتى ولو وصلت الصفقة والهدنة في غزة الى خواتيم سعيدة، ولكن المصادر تضع هذه التهديد بسياق رفع السقف المستمر للحصول على تنازلات من حزب الله، وتؤكد أن زيارة هوكستين الى المنطقة تهدف للبحث في هذه النقطة بالتحديد، فما كان يُعيق تقدم هوكستين سابقاً هو كيفية الوصول الى وقف لإطلاق النار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لذلك هو يأمل أن يتمكن من عكس الهدنة في غزة على الجبهة الجنوبية للمضي قدماً بمحاولته الحدودية الشاملة.
 
 
لا تجزم المصادر بأن الهدنة ستتحقق قريباً، ولا تجزم بأن الهدنة إن حصلت ستنعكس لبنانياً، ولكنها تؤكد أن كل المساعي تدور اليوم حول هذه النقاط، علماً أن فشل الهدنة قد يصعّد من الصراع، وقد يكون مقدمة لعمل عسكري اسرائيلي أوسع في الجنوب اللبناني، دون أن يعني ذلك الدخول في حرب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-02-04
04:00 | 2024-02-04
03:35 | 2024-02-04
03:26 | 2024-02-04
03:15 | 2024-02-04
03:00 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24