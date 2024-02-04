"معلومات تحريضية".. هذا جديد علاقة قائد الجيش ووزير الدفاع

حسمت مصادر كانت تعمل منذ أيام على خط تذليل العقبات بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، بأنه لا مجال للمصالحة وأن الخلافات أصبحت على أكثر من ثلاثة أو أربعة ملفات.

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المصدر أكد أن السبب الجوهري لخلاف "رفيقي السلاح" هو اقتناع قائد الجيش أن رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل يتدخل في ملفات وزير الدفاع ، وان الامور وصلت الى حد حضور الوزير سليم اجتناع "تكتل لبنان القوي" الأسبوعي.



كذلك، فإن لدى قائد الجيش معلومات، بحسب المصدر، تفيد بأنّ هناك مَن يحرض على القيادة داخل الوزارة.