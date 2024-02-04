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لبنان

"معلومات تحريضية".. هذا جديد علاقة قائد الجيش ووزير الدفاع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2024 | 01:30
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حسمت مصادر كانت تعمل منذ أيام على خط تذليل العقبات بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم  وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، بأنه لا مجال للمصالحة وأن الخلافات أصبحت على أكثر من ثلاثة أو أربعة ملفات.
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المصدر أكد أن السبب الجوهري لخلاف "رفيقي السلاح" هو اقتناع قائد الجيش أن رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل يتدخل في ملفات وزير الدفاع ، وان الامور وصلت الى حد حضور  الوزير سليم اجتناع "تكتل لبنان القوي" الأسبوعي. 

كذلك، فإن لدى قائد الجيش معلومات، بحسب المصدر، تفيد بأنّ هناك مَن يحرض على القيادة داخل الوزارة.

في المقابل، يؤكد وزير الدفاع، وبحسب المصدر، انه يقوم بما يمليه عليه ضميره وقانون الدفاع الوطني، وأقسم امام عدد من زواره ان لا أحد يتدخل في وزارته نهائياً وأن "القيادة لديها حكم مسبق منذ حضوره الى الوزارة بها الشيء وهذا كل الموضوع لا اكثر ولا اقل".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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