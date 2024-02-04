Advertisement

لبنان

بعد قصف ليليّ.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

Lebanon 24
04-02-2024 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1160456-638426330165770996.jpg
Doc-P-1160456-638426330165770996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسيطر حالة من الهدوء الحذر على قرى وبلدات جنوب لبنان، اليوم الأحد، وذلك بعد توتر شهدته المنطقة الحدودية بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات عديدة على قرى وبلدات مختلفة.
وخلال ساعات الليل، قصف جيش العدو بمدفعيته الثقيلة وبشكل مباشر أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وبيت ليف و جبلي اللبونة والعلام بالقطاعين الغربي والأوسط.
Advertisement
كذلك، شهدت سماء الجنوب تحليقاً للطيران الحربي المعادي وحتى صباح اليوم، كما أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق التي تعيش حالة التوتر والحذر الشديدين بسبب الاعتداءات الاسرائيلية.
 
عمليات لـ"حزب الله"
 
وأمس، أعلن "حزب الله" تنفيذ أكثر من 7 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، وقد جاء على النحو التالي:
 
1- قصف ثكنة ‏برانيت بصاروخي "فلق 1" 
2-‏ استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية 
3- إستهداف موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية حصل مرتين اليوم، الأولى عند الساعة 5.10 فيما الثانية جاءت عند الساعة 6.10 مساء.
4- قصف تموضع لجنود العدو الاسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون 
5- إطلاق صواريخ باتجها مستعمرة ايفن مناحم 
6- قصف موقع ‌‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
7- إستهداف قاعدة ‏خربة ماعر
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-02-04
04:00 | 2024-02-04
03:35 | 2024-02-04
03:26 | 2024-02-04
03:15 | 2024-02-04
03:00 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24