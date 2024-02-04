بعد قصف ليليّ.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

تسيطر حالة من الهدوء الحذر على قرى وبلدات جنوب لبنان، اليوم الأحد، وذلك بعد توتر شهدته المنطقة الحدودية بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات عديدة على قرى وبلدات مختلفة.

وخلال ساعات الليل، قصف جيش العدو بمدفعيته الثقيلة وبشكل مباشر أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وبيت ليف و جبلي اللبونة والعلام بالقطاعين الغربي والأوسط.

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كذلك، شهدت سماء الجنوب تحليقاً للطيران الحربي المعادي وحتى صباح اليوم، كما أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق التي تعيش حالة التوتر والحذر الشديدين بسبب الاعتداءات الاسرائيلية.

عمليات لـ"حزب الله"

وأمس، أعلن "حزب الله" تنفيذ أكثر من 7 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، وقد جاء على النحو التالي: