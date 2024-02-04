"بأشكال جديدة للإعلانات".. كيف تجني الأرباح من "تيك توك"؟

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عادة ما تتابع عدسات الكاميرات النجوم فتزيدهم شهرة وتفتح لهم المزيد من الفرص والأرباح المالية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تيك توك" حطمت هذه الفكرة.فالتطبيق جعل عدسات الهواتف النقال تتابع أي شخص فتصنع منه نجما، وتساعده فى تحقيق أرباح قد تصل لآلاف الدولارات شهريا، وفي بعض الأحيان يصبح إنتاج مقاطع الفيديو ل"تيك توك"مصدر دخل أساسي لمستخدميه.كيفية الربح من "تيك توك"تكمن أهمية التسويق عبر "تيك توك" في كونه أداة تسويقية سريعة الانتشار، فبخطوات بسيطة تستطيع الوصول إلى عدد هائل من المستخدمين من مختلف الأعمار والتفضيلات، وكون الذكاء الاصطناعي للتطبيق، فبسهولة ستجد إعلانك يظهر لعملائك المستهدفين سواء من خلال الترويج المدفوع بالإعلانات أو عند اقتراحه مجانًا للمستخدم من قبل "تيك توك"كونه محتوى مشابه لما يبحث عنه.ثلاث خطوات لتحقيق أرباح على "تيك توك":الأولى هى "الدعم المباشر" والتى يتم تقديمها لمستخدمي "تيك توك" خلال خدمات البث المباشر، حيث يقدم أى مستخدم "تبرعا" لصاحب المقطع المصور للتعبير عن إعجابه بالمحتوى، هذا التبرع يكون في شكل نقاط يتم تحويلها في ما بعد إلى أموال. يحسم تطبيق "تيك توك"جزءا ضئيلا من هذه الأموال قبل إرسال بقية التبرع لصاحب البث المباشر.الطريقة الثانية هي التسويق بالعمولة وهى الطريقة الأكثر انتشارا على التطبيق، وفيها تجند شركة معينة أحد صانعي المحتوى للترويج لمنتجها. ويقوم صانع المحتوى بوضع رابط معين للمنتج الذى يقوم بالترويج له ويطلب من بقية المتابعين استخدام هذا الرابط للحصول على حسم من الشركة المنتجة، وفي المقابل يحصل الشخص الذى يتولى الترويج للمنتج على نسبة معينة من كل عملية بيع تتم عبر استخدام الرابط الخاص به.الطريقة الثالثة للربح على "تيك توك" هي تقديم الاستشارات للمستخدمين، وفي هذه الحالة فان"تيك توك"ليس أكثر من وسيلة للتعارف وتقديم الشخص لمهاراته ومعارفه وما يمكن أن يقدم للآخرين. "تيك توك" ليس أكثر من منبر مفتوح للجميع ليقدم نفسه وما لديه للآخرين الراغبين في الاستفادة منه.اذا اردت ان تجني أموالا من "تيك توك"بطريقة صحيحة ومستمرة، يجب عليك أولا أن تعرف ما هو المحتوى الذي تود ان تقدمه للجمهور، وان تركز عليه وتاليا بعض النصائح التي سوف تساعدك كثيرا في بناء جمهور يتابعك على تيك توك:-النصيحة الذهبية الأولى: طبّق الخطوات التي تساعدك على أن تكون مشهورا على "تيك توك"، لأن بناء "براند" لا يمكن تحقيقه بدون متابعين حقيقيين.-فكر ان تبدأ في طرح مواضيع تهم الجمهور الذي سوف تقوم باستهدافه، واهتم بإيصال المعلومة بأسرع أسلوب وبطريقة مشوقة.-تجنب الوقوع في الحظر، لذلك يجب عليك قراءة سياسات النشر في "تيك توك" حتى تتأكد من انك لن تقع في مثل هذه المشكلة.-اجمع متابعين وحولهم إلى أموال، مثل إنشاء قناة على يوتيوب ثم العمل على زيادة مشاهدات قناتك مثل دعوة متابعيك للاعجاب بهذه القناة حتى تبدأ بالربح من اليوتيوب.-ابدأ تحدي هاشتاغ خاص بك، يتعلق الأمر برمته بجعل الأشخاص يقومون بإنشاء محتوى وتضمين الهاشتاغ الخاص بك لعلامتك التجارية، هذا التحدي ممتع وفعال للغاية في الترويج لمتجرك الإلكتروني، كما أنه يعزز مشاركة جمهورك.-اعمل مع المؤثرين على "تيك توك".يعد استخدام التسويق بالمؤثرين طريقة فعالة لبناء الوعي بعلامتك التجاري. تتيح لك إستراتيجية التسويق عبر المؤثرين زيادة ظهورك بسرعة على الشبكة الاجتماعية وتوسيع مجتمعك في وقت قياسي.ومع ذلك، تأكد مُسبقًا من أن مجتمع المؤثرين يطابق جمهورك المستهدف، للحصول على أفضل النتائج، اختر محترفًا متخصصًا في موضوع ذي صلة بمجال متجرك الإلكتروني.-التنويع ضروري، غالبًا ما تكون الخطوة الأولى لديك هي تكرار حملاتك من أجل الحصول على المزيد من المشاهدات، ولكن هذه ليست أفضل فكرة لهذه المنصة، من الضروري تنويع مقاطع الفيديو الخاصة بك قدر الإمكان، هذا يعني أن المستخدمين الذين يتابعونك على "تيك توك" سيكون لديهم محتوى منتظم يلبي توقعاتهم.-تصفح المواقع المنافسة، تصفح فيسبوك وانستغرام وابحث دائما عن أكثر الفيديوهات انتشارا، من خلال متابعة الهاشتاغات النشطة في انستغرام وقم بنشر مقاطع فيديو مشابهه لها واستخدم عناوين قريبة من العناوين المشهورة حتى تستطيع المنافسة معها.-الانتظام برفع الفيديوهات، ارفع الفيديوهات على "تيك توك" بشكل مستمر، ولا تجعل مقاطعك متقطعة على فترات بعيدة، واحرص على فهم طريقة عمل خوارزميات "تيك توك" حتى تتمكن من معرفة الأوقات المناسبة للنشر.مع أكثر من مليار مستخدم فعال حول العالم شهريًا، ومع معدلات تحميل فاقت 2.6 بليون مرة عالميًا، نجح "تيك توك"في أن يصبح، لا التطبيق المفضل للمراهقين والشباب فحسب، بل المفضل أيضًا كمنصة إعلانية احترافية لكثير من التجار وأصحاب المشاريع، فإذا كنت تمتلك فكرة مشروع بالفعل أو ترغب في التسويق عبر "تيك توك"لنفسك أو لعلامتك التجارية، فأنت في المكان الصحيح.اضافة الى ما سبق، فإن التسويق عبر "تيك توك" يختلف عن غيره من المنصات الاجتماعية الأخرى، فالميزة التي يتمتع بها التطبيق من كونه ترفيهيا وعصريا وبسيطا، جعل في صناعة محتوى إعلاني يناسب هذه المنصة بمثابة تحد يفتح الباب للإبداع، وهو بدوره ما جعل الإعلانات التسويقية فيه تختلف كثيرًا عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وأكثر متعة وتأثيرًا في الوقت داته.