فيديو "خطير" من الجنوب تنشره إسرائيل.. مضمونهُ "ثغرة أمنية"!

كشفت مصادر معنية بالشؤون العسكرية عن أمرٍ ميداني خطير تمّت ملاحظته مؤخراً في جنوب لبنان، وتجلّى في مقاطع فيديو نشرها الجيش الإسرائيلي للقصف الذي شنه على عدد من قرى وبلدات الجنوب.

آخر تلك الفيديوهات التي توقفت عندها المصادر أظهر أن هناك كاميرات أرضية كانت ترصدُ أماكن قصف بعض المنازل في الجنوب، وما يتبين هو أن هذه اللقطات تم التقاطها عبر أشخاص وليس عبر كاميرات من طائرات مسيّرة في الأجواء كما كان يحصل سابقاً.

المصادر طرحت علامات إستفهام حول ماهية هذه الكاميرات والأشخاص الذين قاموا باستخدامها لتصوير الأهداف التي طالتها الضربات وتحديدها بشكل مباشر، وأضافت: "ما يجري ليس عادياً أبداً.. عند النظر إلى الفيديوهات يتبين أن هناك شبكة من الجواسيس في الجنوب مجهزة لنقل ورصد الأهداف.. على الأجهزة المعنية التحرك فوراً لكشف ملابسات هذا الخرق الذي حصل بشكل فاضح وعلني وبأدواتٍ إسرائيليّة".