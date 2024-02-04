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لبنان

وسط التوتر.. سيارات "سورية" تظهر في الجنوب!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2024 | 03:15
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لاحظ مواطنون مؤخراً في جنوب لبنان، تواجد آليات مصفحة تحمل لوحات سورية تابعة لمنظمات دولية.
اللافت هو أن تلك الآليات تتحرك من دون أي مواكبة أمنية رغم التوتر، فيما لوحظ أيضاً أن هناك آليات أخرى تكون مرافقة لها وتحمل لوحات "دبلوماسية".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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