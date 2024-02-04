وسط التوتر.. سيارات "سورية" تظهر في الجنوب!

لاحظ مواطنون مؤخراً في جنوب لبنان، تواجد آليات مصفحة تحمل لوحات سورية تابعة لمنظمات دولية.

اللافت هو أن تلك الآليات تتحرك من دون أي مواكبة أمنية رغم التوتر، فيما لوحظ أيضاً أن هناك آليات أخرى تكون مرافقة لها وتحمل لوحات "دبلوماسية".