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لبنان

ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان بعد 3 أيام.. هذا ما ينتظرنا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2024 | 03:35
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قال رئيس فرع الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إنّ المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان حالياً بات متوسط الفعالية، مشيراً إلى أن الأمطار ستستمرّ حتى صباح يوم الثلاثاء".
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ولفت أبو خشفة أن درجات الحرارة سترتفع بدءاً من يوم الأربعاء المُقبل، مشيراً إلى أن الطقس سيبقى مستقراً حتى نهاية الأسبوع وتحديداً يوم السبت.
 
وتوقع أبو خشفة أن تعود الأمطار اعتباراً من يوم 10 شباط الجاري، موضحاً أن المتساقطات ستكون عادية ولن تكون هناك عاصفة قوية كتلك التي شهدناها قبل أيّام. 
 
وذكر أبو خشفة أن درجات الحرارة حالياً هي دون معدلاتها الموسمية، كما أن الكتلة الباردة ما زالت مسيطرة على الأجواء  وقد نشهد دخول كتلة دافئة خلال الأيام القليلة المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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