Advertisement

لبنان

شهيدان جديدان لـ"حزب الله"

Lebanon 24
04-02-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1160500-638426420910340331.jpeg
Doc-P-1160500-638426420910340331.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المقاومة الاسلامية، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جودات يحيى "علي الهادي" مواليد عام 1995 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
Advertisement


وجاء في بيان آخر: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-02-04
07:05 | 2024-02-04
06:56 | 2024-02-04
06:10 | 2024-02-04
06:00 | 2024-02-04
05:56 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24