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صدر عن المقاومة الاسلامية، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد جودات يحيى "علي الهادي" مواليد عام 1995 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وجاء في بيان آخر: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".