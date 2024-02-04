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لبنان
خبرٌ مهم إلى اللبنانيين من وزير الإتصالات.. ما هو؟
Lebanon 24
04-02-2024
|
04:16
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أكد وزير الإتصالات جوني القرم أنه ما من خرق طال "داتا اللبنانيين" بعد الخروقات السيبرانية التي شهدها لبنان خلال الآونة الأخيرة، معلناً أن المعلومات المتوافرة والمؤكدة تشير إلى أنه لا خرق لوزارة الإتصالات، وقال: "هناك وجود محاولات للخرق لكن الحماية الموجودة تمنع ذلك".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، اليوم الأحد، قال القرم إن موازنة وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو" جاءت أقل من المبلغ الذي كان مطلوباً وهو 12 ألف مليار ليرة، معتبراً أن هذا الأمر يجعل القطاع مستمراً وليس متطوراً.
وإذ أعلن أنّ الأرقام التي حولتها وزارة الاتصالات الى وزارة المالية كانت جيدة بعد تعديل تعرفة الخليوي، قال القرن: "أصبحنا الآن في المرتبة الـ69 لناحية سرعة خدمة انترنت الخليوي على معيار أوكلا، ونؤمن 97% من التغطية على الأراضي اللبنانية كافة".
القرم أكد أن "المشاكل في الخدمة بدأت عند تراجع خدمات اوجيرو بسبب نقص المازوت"، وأضاف: "اليوم شركات الخليوي لديها شركة تتابع موضوع المازوت وتم تخفيف السرقات على الشبكة. أما بالنسبة لأوجيرو، فجرى استلام باخرة نتيجة الاتفاقية مع العراق وتم تسديد الديون لمنشآت النفط والسنة لن يكون هناك مشاكل جراء المازوت في اوجيرو. كذلك، حصلنا على هبة من الصين للطاقة الشمسية لـ330 محطة لاوجيرو، يفترض ان نستلمها في القسم الثاني من السنة".
وفي الشأن السياسي، لفت القرم إلى أن الحكومة تعمل بجهدٍ في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن الموازنة "ليست الأفضل لكنها خطوة في الإتجاه الصحيح"، وقال: "إن وجود الكثير من الضرائب لا يلغي أنّ الموازنة جاءت بصفر عجز وذلك للمرة الأولى، وهي يمكن ان تسد العجز الى حد ما".
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