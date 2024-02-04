Advertisement

لبنان

جعجع: سلاح "حزب الله" هو عين فساد الطغمة الحاكمة

Lebanon 24
04-02-2024 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1160506-638426434418143721.jpg
Doc-P-1160506-638426434418143721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً استذكر فيه ذكرى استشهاد الصحافي لقمان سليم.
 
وفي تعليقه على المناسبة، قال جعجع: "بات اللبنانيون يقولون بأنّ سلاح ميليشيا حزب الله هو عين فساد الطغمة الحاكمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش
lebanon 24
04/02/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي يطلق قذيفة اسفل جبانة بليدا قبل انتهاء مراسم دفن شيهيدي حركة أمل بقليل والمراسم استمرت
lebanon 24
04/02/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: انكشفت النيات من خلال نتائج الفراغ... ولبنان فقد الحياد
lebanon 24
04/02/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ مهم إلى اللبنانيين من وزير الإتصالات.. ما هو؟
lebanon 24
04/02/2024 15:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

سمير جعجع

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-02-04
07:05 | 2024-02-04
06:56 | 2024-02-04
06:10 | 2024-02-04
06:00 | 2024-02-04
05:56 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24