جعجع: سلاح "حزب الله" هو عين فساد الطغمة الحاكمة

كتبَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً استذكر فيه ذكرى استشهاد الصحافي لقمان سليم.

وفي تعليقه على المناسبة، قال جعجع: " بات اللبنانيون يقولون بأنّ سلاح ميليشيا حزب الله هو عين فساد الطغمة الحاكمة".