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لبنان
إبن الـ25 عاماً جثة في هذه المنطقة... هذا ما حصل معه
Lebanon 24
04-02-2024
|
05:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على جثة الشاب "خ.ك" البالغ من العمر 25 عاماً مصابة بطلقات نارية في جسده في سقي التبانة - طرابلس.
وتم نقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، وعلى الفور حضرت القوى الامنية والجيش الى المكان وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة اسباب الوفاة.
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وعرف ان القتيل من سكان منطقة البداوي ويعاني من اضطرابات نفسية.
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