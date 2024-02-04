Advertisement

لبنان

إبن الـ25 عاماً جثة في هذه المنطقة... هذا ما حصل معه

Lebanon 24
04-02-2024 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1160511-638426459591851240.jpeg
Doc-P-1160511-638426459591851240.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على جثة الشاب "خ.ك" البالغ من العمر 25 عاماً مصابة بطلقات نارية في جسده في سقي التبانة - طرابلس.

وتم نقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، وعلى الفور حضرت القوى الامنية والجيش الى المكان وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة اسباب الوفاة.
Advertisement

وعرف ان القتيل من سكان منطقة البداوي ويعاني من اضطرابات نفسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-02-04
07:05 | 2024-02-04
06:56 | 2024-02-04
06:10 | 2024-02-04
06:00 | 2024-02-04
05:56 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24