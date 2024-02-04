إبن الـ25 عاماً جثة في هذه المنطقة... هذا ما حصل معه

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه عثر على جثة الشاب "خ.ك" البالغ من العمر 25 عاماً مصابة بطلقات نارية في جسده في سقي التبانة - طرابلس.وتم نقل الجثة الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، وعلى الفور حضرت القوى الامنية والجيش الى المكان وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة اسباب الوفاة.وعرف ان القتيل من سكان منطقة البداوي ويعاني من اضطرابات نفسية.